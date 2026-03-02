<p class="align_justify"><strong>Für eine saubere Umwelt und ein sauberes Dorf <\/strong><\/p><p>Nach der großen Beteiligung vieler Mitbürger:innen und zahlreicher Vereine in den vergangenen Jahren, führt die Gemeinde Naturns in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Sektion Untervinschgau diese Aktion auch heuer fort.<\/p><p>Ein sauberes und grünes Dorf ist eines der größten Anliegen unserer Bevölkerung. Dies ist auch in der Vision Naturns 2030+ festgehalten.<\/p><p>Gemeinsam machen wir uns wieder auf den Weg, um das Gemeindegebiet von Unrat und Müll zu befreien. Anschließend treffen wir uns bei einer gemütlichen Jause.<\/p><p>Die Aktion findet heuer am Samstag, 21. März statt. Treffpunkt: 09.00 Uhr Rathausteich. Jede\/r ist herzlich willkommen. <\/p><p>Anmeldungen innerhalb Donnerstag, 19. März bei Gemeindereferent Florian Gruber, Handy: <a href="tel:+39338723469">+39 338 723469<\/a>, Mail: <a href="mailto:florian.gruber@naturns.eu?subject=Anmeldung Müllsammelaktion 2026" title="Anmeldung Müllsammelaktion 2026">florian.gruber@naturns.eu<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225787562-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>