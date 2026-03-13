<p>Die Gemeinde Naturns hat mit den drei örtlichen Bankinstituten – Raiffeisenkasse Untervinschgau, Südtiroler Volksbank und Südtiroler Sparkasse – erneut eine Vereinbarung zur teilweisen Übernahme der Druckkosten für das Gemeindeblatt abgeschlossen. Die Unterstützung gilt für die kommenden drei Jahre, also für den Zeitraum 2026–2028.<\/p><p>„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Banken das Gemeindeblatt weiterhin verlässlich unterstützen. So kann dieses beliebte Informationsmedium auch künftig kostenlos an alle Naturnser Haushalte versendet werden“, freut sich Gemeindereferentin Astrid Pichler.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1534656&mode=T&width=640&height=480&t=1773395321&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Vereinbarung Gemeindeblatt 2026-2028"><br>Im Bild v.l.: Marcel Stocker (Südtiroler Volksbank), Alex Monauni (Raiffeisenkasse Untervinschgau), Astrid Pichler (Gemeinde Naturns) und Benjamin Schuster (Südtiroler Sparkasse).<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225788912-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>