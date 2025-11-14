<p>Das Presseamt der Autonomen Provinz Bozen teilt mit, dass ab Frühjahr 2026 in Südtirol eine neue Gesundheits-Hotline unter der Nummer <strong>116117<\/strong> eingeführt wird, die rund um die Uhr für gesundheitliche Fragen erreichbar ist. Ziel ist es, die wohnortnahe Grundversorgung zu stärken und den Zugang zu medizinischer Hilfe zu vereinfachen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225773790-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>