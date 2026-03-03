<p>Die Gemeinde Naturns schreibt eine Vollzeitstelle als spezialisierte:r Koch \/ Köchin mit Vollzeit (38 Wochenstunden) in der 4. Funktionsebene (Berufsbild Nr. 19) für die Kindergartenküche, Schulausspeisung und Betriebsmensa aus. <\/p><p>Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 03.04.2026 um 11:00 Uhr.<\/p><p>Die Ausschreibung sowie das Zulassungsgesuch sind über folgendene Links verfügbar: <\/p><ul type="disc"><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787735-615&sprache=1" title="Öffentlicher Wettbewerb – spezialisie:r Koch\/Köchin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Öffentlicher Wettbewerb – spezialisie:r Koch\/Köchin<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787742-615&sprache=1" title="Öffentlicher Wettbewerb – Zulassungsgesuch" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Öffentlicher Wettbewerb – Zulassungsgesuch<\/a><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225787726-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>