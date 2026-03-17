<p>Der Sozialbonus für den Abfall feiert sein Debüt: Ab 2026 findet die Ermäßigung auf die Abfallgebühr konkrete Anwendung. Der Sozialbonus für den Abfall wird automatisch auf BürgerInnen und Haushalte mit einem ISEE unter 9.530 Euro bzw. unter 20.000 Euro für kinderreiche Familien angewendet. Dank dieser Maßnahme müssen keine eigenen Anträge gestellt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225790002-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>