<p>Am Samstag, den 28. März, ist das Special Olympics Team Südtirol im Rahmen einer besonderen Aktion in Naturns zu Gast. Die Landesorganisation von Special Olympics nutzt jedes Jahr einen gemeinsamen Ausflug, um sportliche Aktivität mit kulturellen Erlebnissen zu verbinden – heuer führt die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Naturns.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225790962-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>