<p>Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird im Zeitraum <strong>vom Donnerstag, 5. März bis Freitag, 6. März 2026<\/strong> die Stabner Brücke beim Bahnübergang <strong>von 7.00 bis 18.00 Uhr<\/strong> für jeglichen Verkehr und Fußgänger <strong>gesperrt<\/strong>. Das ausführende Unternehmen sorgt für die Beschilderung der Baustelle.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225788054-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>