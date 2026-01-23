<p>Um eine korrekte Berechnung der geschuldeten Gebühr machen zu können, ersuchen wir Sie ein Foto ihres Wasserzählers <strong>innerhalb 13.02.2024 <\/strong>an folgende E-Mail-Adresse zu übermitteln: <a href="mailto:steueramt@gemeinde.neumarkt.bz.it">steueramt@gemeinde.neumarkt.bz.it<\/a><br><br>Bei fehlender Mitteilung wird zur Berechnung der Wasser- und Abwassergebühr ein Durchschnittsverbrauch der letzten drei Jahre angewandt.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225207418-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>