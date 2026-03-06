<p>Wir möchten unsere geschätzten Nutzer darauf hinweisen, dass die italienische Bibliothek Endidae an folgenden Tagen wegen Inventur geschlossen bleibt:<br><br>Montag, 9. März<br>Dienstag, 10. März<br>Mittwoch, 11. März<br>und Donnerstag, 12. März vormittags.<br><br>Die Bibliothek wird am Donnerstag, 12. März, um 14.00 Uhr wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225788301-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>