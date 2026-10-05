<p class="align_justify">Die Einkaufskarte „Carta dedicata a te“ ist eine finanzielle Unterstützung für Familien mit geringem Einkommen zum Kauf von Lebensmittels des täglichen Bedarfs.<br>Mit Ministerialdekret vom 24. Juni 2026 wurde festgelegt, dass es für die Jahre 2026 und 2027 nur eine einzige Liste der Begünstigten geben wird, die für beide Jahre gültig ist.<br>Es handelt sich um Prepaid-Karten mit einen Wert von 500,00 Euro pro Familie und Jahr, die über die italienische Post ausbezahlt werden.<br>Um die Karte zu erhalten musste kein Antrag gestellt werden. Die Ermittlung der Anspruchsberechtigten erfolgte auf der Grundlage der beim NIFS (<abbr title="Nationalinstitut für soziale Fürsorge" data-glossar-onr="225281145-551">INPS<\/abbr>) hinterlegten Daten und der ISEE-Erklärung. Die Voraussetzungen waren:<\/p><ul><li class="align_justify">meldeamtliche Eintragung aller Familienmitglieder<\/li><li class="align_justify">ISEE Wert unter 15.000,00 Euro.<\/li><\/ul><p class="align_justify">Auf Grundlage der Daten wurde vom NIFS eine Rangordnung erstellt. <\/p><p class="align_justify">Für das laufende Jahr wurden der Marktgemeinde Neumarkt 55 Karten zugewiesen. <\/p><p class="align_justify">Es ist wichtig zu betonen, dass circa 161 Personen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen potenziell erfüllt haben. <\/p><p class="align_justify">Das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen garantiert nicht automatisch den Erhalt der Unterstützung. Die Karte wird ausschließlich jenen Familiengemeinschaften zugewiesen, die gemäß den durch das NIFS nach den gesetzlichen Kriterien erstellten Ranglisten die vordersten Plätze belegen, bis die verfügbaren Karten ausgeschöpft sind. Die Gemeinde führt aktuell die notwendigen meldeamtlichen Kontrollen durch. Sobald die bestätigten Listen verfügbar sind, werden sie auf der Webseite der Gemeinde in anonymisierter Form veröffentlicht werden. <\/p><p class="align_justify">Der voraussichtliche Termin ist der 23. Oktober.<\/p><p class="align_justify"><strong>Außerdem werden alle Begünstigen einen Einschreibebrief mit allen wichtigen Informationen erhalten.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225827193-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>