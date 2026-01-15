<p>Ein Dorf lebt davon, dass sich alle Menschen darin wohlfühlen. Besonders wichtig ist es, dass sich auch junge Menschen gesehen und ernst genommen fühlen. Viele Jugendliche möchten mitreden und ihre Ideen einbringen.<\/p><p>Gleichzeitig wissen Gemeinden oft nicht genau, was jungen Menschen wirklich hilft.<\/p><p>Mit dem <a href="https:\/\/www.turbogemeinde.it\/"><strong>Projekt Turbo – der Jugendhaushalt<\/strong><\/a> will die <strong>Marktgemeinde Neumarkt<\/strong> eine einfache Möglichkeit bieten, gemeinsam Lösungen zu finden. Er macht sichtbar, was jungen Menschen wichtig ist, und gibt ihnen Raum, ihr Dorf mitzugestalten.<\/p><p>Bei <strong>Turbo<\/strong> kann jede Person eine Idee einreichen, wenn sie etwas Gutes für junge Menschen in der Gemeinde bewirken möchte: Privatpersonen sein, Gruppen, Vereine oder junge Menschen selbst.<\/p><p><strong>Wie funktionnierts?<\/strong><\/p><p>1. Idee hochladen<br>Du hast eine Idee für ein Projekt oder Angebot, das Jugendlichen in deiner Gemeinde zugutekommt? Dann reiche sie bis zum 28. Februar 2026 direkt auf der Turbo Homepage ein.<\/p><p>2. Kurzer Check<br>Das Team-Turbo meldet sich bei dir und prüft mit dir gemeinsam, ob die Idee umsetzbar ist und das Geld dafür reicht. Wenn alles passt, wird sie auf der Voting Seite veröffentlicht.<\/p><p>3. Online Wahl<br>Alle jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, die in der Gemeinde leben, können Mitte März 2026 online abstimmen. Die Ideen mit den meisten Stimmen gewinnen und werden umgesetzt.<br><br>Bei Fragen oder wenn jemand Unterstützung braucht, können sich alle jederzeit an den Jugendreferenten der Gemeinde wenden <strong>Michele Braito<\/strong> ( <a data-fr-linked="true" href="mailto:michele.braito@jugend-cultura.it">michele.braito@jugend-cultura.it<\/a> ) melden.<\/p><p><strong>Turbo<\/strong> soll jungen Menschen Mut machen und zeigen, dass ihre Ideen wichtig sind und das Dorf verändern können.<\/p><p>Turbo - der Jugendhaushalt wird vom Amt für Jugendarbeit der Deutschen Kultur<br>gefördert. Begleitet wird das Projekt von der Fachstelle Jugend des Forum Prävention<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225781313-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>