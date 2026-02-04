<p>Sitzung des Gemeinderates am 10.02.2026 um 18:00 Uhr.<\/p><p>Die Sitzung wird live auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde übertragen, der unter folgendem Link erreichbar ist:<br><a href="https:\/\/youtube.com\/@gemeindeneumarkt-comunediegna">youtube.com\/@gemeindeneumarkt-comunediegna<\/a><\/p><p>Für die Einberufung siehe <a href="https:\/\/www.comune.egna.bz.it\/de\/amtstafel">Digitale Amtstale - Sektion Andere Dokumente<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225737704-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>