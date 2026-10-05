<p>Jetzt Interesse für Laag bekunden<br><br>Die Infranet <abbr title="Aktiengesellschaft" data-glossar-onr="225281149-551">AG<\/abbr> setzt gemeinsam mit der Gemeinde Neumarkt den Ausbau des Glasfasernetzes fort. Im Rahmen eines neuen Projekts wird das Netz im <strong>Ortsgebiet Laag<\/strong> erweitert.<\/p><p>Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die ihr Gebäude im Rahmen dieses Projekts an das Glasfasernetz anschließen lassen möchten, können <strong>bis spätestens 31. Dezember 2026<\/strong> auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a> ihr Interesse bekunden. Durch Eingabe Ihrer Adresse können Sie dort den Erschließungsstatus Ihres Gebäudes prüfen.<\/p><p>Nutzen Sie die aktuelle Ausbauphase: Nach Abschluss der Bauarbeiten ist ein Anschluss zu den vorgesehenen Projektkonditionen nicht mehr möglich. Die Gemeinde Neumarkt empfiehlt daher allen Interessierten, sich frühzeitig zu informieren und ihre <strong>Interessenbekundung fristgerecht einzureichen<\/strong>.<\/p><p>Bei Fragen oder für Unterstützung bei der Interessenbekundung steht Ihnen das Team der Infranet <abbr title="Aktiengesellschaft" data-glossar-onr="225281149-551">AG<\/abbr> gerne zur Verfügung:<br>T 0471 1966606<br><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225827347-551&sprache=1" data-detailonr="225827347">Glasfaserausbau in Neumarkt - Laag<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225827347-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>