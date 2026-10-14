<p>An der Amtstafel wurde eine Interessensbekundung für die Führung des Kassadienstes der Marktgemeinde Neumarkt für den Zeitraum vom 01.01.2027 bis 31.12.2030 mit der Option auf eine Verlängerung um weitere vier Jahre veröffentlicht.<\/p><p>Siehe <a href="https:\/\/www.comune.egna.bz.it\/de\/amtstafel" target="_self">Digitale Amtstale - Sektion Andere Dokumente<\/a> Protokoll 28910\/2026 vom 14.10.2026.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225829709-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>