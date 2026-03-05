<p>Mit Anordnung der Bürgermeisterin Nr. 11 vom 19.12.2026 wurde die neue Nutzungsordnung für Hundeauslaufplätze im Gemeindegebiet von Neumarkt genehmigt<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225788120-551&sprache=1">Anordnung Nr. 11\/2026 - Nutzungsordnung für Hundeauslaufplätze im Gemeindegebiet von Neumarkt<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225788124-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>