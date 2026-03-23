<p>Angesichts des Verfalls der Gültigkeit der Identitätskarten aus Papier, ist an folgenden Tagen und Uhrzeiten <strong>nur für die Ausstellung von elektronischen Identitätskarten für die Bürger\/innen der Marktgemeinde Neumarkt<\/strong> eine außerordentliche Öffnung des Meldeamts vorgesehen:<\/p><ul><li>Freitag, 17\/04\/2026 von 14.00 bis 18.00 Uhr<\/li><li>Samstag, 18\/04\/2026 von 09.00 bis 13.00 Uhr<\/li><\/ul><p>Es ist keine Terminvormerkung nötig. Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden:<\/p><ul><li>Aktueller Ausweis<\/li><li>Gesundheitskarte<\/li><li>1 Passfoto (nicht älter als 6 Monate)<\/li><li>22,00 Euro in bar<\/li><\/ul><p>Kinder ab 12 Jahren müssen persönlich, in Begleitung der Eltern, erscheinen.<br>Damit die Identitätskarte eines minderjährigen Kinder für das Ausland gültig ist, müssen beide Elternteile ihr Einverständnis geben. Dazu müssen beide Eltern zur Ausstellung erscheinen. Sollte ein Elternteil verhindert sein, so kann es mit dem untenstehenden Formular sein Einverständnis zur Ausstellung geben. Das Formular muss ausgefüllt und unterschrieben vom anderen Elternteil zusammen mit einer Ausweiskopie des erklärenden Elternteils bei der Anfrage um Ausstellung der Identitätskarte vorgelegt werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791014-551&sprache=1">Identitätskarte - Antrag und Erklärung für Minderjährige<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225791010-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>