<p>Wie kann Südtirol seine Energiezukunft nachhaltig sichern?<br><br>Welche Heizsysteme sind zukunftsfähig und welche Förderungen gibt es aktuell?<br><br>Vor allem aber: Welche Rolle spielen dabei die Gemeinden und jede:r einzelne Bürger:in?<br><br>Um diese Fragen dreht sich der öffentliche Informationsabend, zu dem das Ressort für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport gemeinsam mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus, der Bezirksgemeinschaft Unterland Überetsch, sowie der Gemeinde Neumarkt herzlich einlädt. Erfahren Sie<strong> am 21. April 2026 im Haus Unterland in Neumarkt<\/strong>, wie wir die Energiezukunft unserer Gemeinden aktiv mitgestalten können. Expertenwissen und praktischer Austausch Der Abend bietet eine praxisnahe Mischung aus fundierten Fachinformationen und direktem Dialog zu:<br><br> • Moderne Heizsysteme: Technik, Wirtschaftlichkeit sowie Vor- und Nachteile im Vergleich<br> • Bauen und Sanieren: Beratungsangebote und Förderungen<br> • Energiegemeinschaften: Wie Strom lokal effizient produziert und geteilt werden kann.<br><br>Nach den Grußworten von Bürgermeisterin Karin Jost, Vize-Bürgermeisterin Elena Paris und dem Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Hans Zelger folgen die Vorträge von: Landesrat Peter Brunner, Ulrich Santa (KlimaHaus Agentur), Lukas Mair (Energyteam Ritten) und Norbert Klammsteiner (Energytech). In einer abschließenden Diskussionsrunde haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Experten und politischen Entscheidungsträger zu richten. Termindetails auf einen Blick:<br><br> <strong> • Wann: Dienstag, 21. April 2026, 18:30 Uhr<br> • Wo: Neumarkt, Haus Unterland (Ballhausring 2)<br> • Eintritt: Frei<\/strong><br><br>Gemeinsam mehr bewegen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Das detaillierte Programm wird in Kürze auf der KlimaLand-Website (<a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.klimaland.bz\/">https:\/\/www.klimaland.bz\/<\/a>) veröffentlicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225791599-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>