<p>Die Marktgemeinde Neumarkt informiert, dass der Verein, der derzeit den Hundeauslaufplatz betreibt, seine Tätigkeit mit 31. Dezember 2025 beendet.<br><br>Daher sucht die Gemeinde einen neuen Verein oder engagierte Personen, die sich zu einem Verein zusammenschließen möchten, um den Betrieb des Hundeauslaufplatzes künftig weiterzuführen.<br><br>Sollte bis Jahresende kein neuer Verein gefunden werden, muss der Hundeauslaufplatz vorübergehend geschlossen bleiben, bis ein Verein die Betreuung übernehmen kann.<br><br>Interessierte können sich beim <a href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=218026515-551&sprache=1">Amt für Infrastrukturen<\/a> melden.<br><br>Die Gemeinde bedankt sich herzlich für das bisherige Engagement und freut sich über Rückmeldungen und Interesse aus der Bevölkerung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225770336-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>