<p>Die Gemeindereferentin für Familie, Karin Pichler, lädt alle Neugeborenen des Jahrgangs 2025 mit ihren Familien herzlich zur Willkommensfeier am <strong>26. Februar 2026 um 14.00 Uhr im Ratssaal<\/strong> des Rathauses der Marktgemeinde Neumarkt ein.<br>Diejenigen, welche sich noch nicht angemeldet haben, können dies noch bis zum 25.02.2026 unter der Telefonnummer <a href="tel:+390471829045">+39 0471 829045<\/a> nachholen.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.neumarkt.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369975&detailonr=225786328-551">zum Artikel der Gemeinde<\/a>