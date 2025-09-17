<p>Der Gesundheitsbezirk Bruneck teilt mit, dass mit Wirksamkeit 01.10.2025 folgende befristete Aufträge als Ärztinnen des einheitlichen Stellenplanes der Grundversorgung im Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal erteilt wurden:<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1511571&t=1758126889" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Dr.in Caterina Parenti - Ambulatorium in Sand in Taufers und Mühlwald" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.in Caterina Parenti - Ambulatorium in Sand in Taufers und Mühlwald<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1511572&t=1758127009" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Dr.in Ileana Francesca Posca - Ambulatorium in Sand in Taufers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.in Ileana Francesca Posca - Ambulatorium in Sand in Taufers<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1511573&t=1758127032" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Dr.in Ana Zivkovic - Ambulatorium in Sand in Taufers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr.in Ana Zivkovic - Ambulatorium in Sand in Taufers<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Anschrift, Öffnungszeiten und Telefonnummer der Ambulatorien entnehmen Sie der <a href="http:\/\/www.sabes.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Homepage des Südtiroler Sanitätsbetriebes<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225759332-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>