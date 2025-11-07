<h2><strong>Vorstellung des Gemeindeentwicklungsprogramms (GProRL)<\/strong><\/h2><p><br><\/p><p><strong>Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde!<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Unsere Gemeinde blickt nach vorne – gemeinsam mit Ihnen! In den nächsten Monaten starten wir ein spannendes Zukunftsprojekt: den Prozess<strong> „Unsere Gemeinde 2035“<\/strong>. Damit möchten wir festlegen, wohin sich unsere Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln soll – Schritt für Schritt, mit klaren Zielen und einer gemeinsamen Vision.<\/p><p><br><\/p><p>Am Ende dieses Weges steht das Gemeindeentwicklungsprogramm – unser „Fahrplan“ für die nächsten 10 Jahre.<\/p><p>Es wird festhalten, welche Themen für unsere Gemeinde besonders wichtig sind: bezahlbarer Wohnraum, lebenswerte öffentliche Räume, gute Mobilität und Erreichbarkeit, nachhaltige Wirtschaft und Tourismus.<\/p><p><br><\/p><p>Kurz gesagt: alles, was unser Zusammenleben auch in Zukunft stark, ausgewogen und lebenswert macht. Natürlich geschieht das nicht im Alleingang.<\/p><p>Wir orientieren uns an den strategischen Vorgaben des Landes, etwa am Klimaplan Südtirol 2040 und am Landesmobilitätsplan.<\/p><p><br><\/p><p>Vor allem aber setzen wir auf Ihre Ideen, Ihre Erfahrungen und Ihre Perspektive. Denn die Zukunft unserer Gemeinde entsteht nicht am Schreibtisch, sondern gemeinsam – mit Ihnen, mit unseren Vereinen, mit der Wirtschaft und mit der ganzen Dorfgemeinschaft. <\/p><p><br><\/p><p>Darum laden wir Sie herzlich ein, beim Start des Prozesses dabei zu sein:<\/p><p><br><\/p><h2 class="align_center"><strong>Bürgerversammlung<\/strong><\/h2><p class="align_center"><strong>20. November 2025<br>um 19.00 Uhr<br>im Bürgersaal von Sand i.T.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>An diesem Abend stellen wir den Prozess „<strong>Unsere Gemeinde 2035“<\/strong> vor, erklären die nächsten Schritte und zeigen, wie Sie sich aktiv einbringen können.<\/p><p><br><\/p><p>Wir freuen uns auf Sie!<\/p><p><br><\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Josef Nöckler<br>Bürgermeister <\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225772791-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>