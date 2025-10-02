<p>Vom 6. Oktober bis 23. Dezember 2025 wird die Dauerzählung der Bevölkerung und der Wohnungen durchgeführt.<\/p><p><br><\/p><p>Genaue Informationen finden Sie auf des Homepage des <a href="https:\/\/astat.provinz.bz.it\/de\/dauerzaehlung-der-bevolkerung-und-der-wohnungen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Landesinstitut für Statistik ASTAT<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225767261-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>