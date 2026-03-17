<p>Für Kinder und Jugendliche gibt es in unserer Gemeinde wieder viele tolle Sommerangebote mit Spiel, Sport, Spaß und neuen Freundschaften.<\/p><p><br><\/p><p>Mit dabei sind <strong>Just Summer Day des Dekanats Taufers, das Tauferer Sommercamp der Sektion Yoseikan im SSV Taufers, Summer Fun des Zentrums für offene Jugendarbeit LOOP sowie Kinder im Traumsommer der Sozialgenossenschaft Somnias.<\/strong> <\/p><p><br><\/p><p>Alle Details zu Programmen und Anmeldung findet ihr auf den Flyern oder auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter und unter folgenden Links:<\/p><p><br><\/p><p>JUST SUMMER DAY Dekanat Taufers - Grund-, Mittel- und Oberschüler<br><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.jugenddienst.it&e=19869936&h=f24b0463&f=y&p=y" target="_blank" title="www.jugenddienst.it" rel="noopener noreferrer">http:\/\/www.jugenddienst.it<\/a><\/p><p> <\/p><p>TAUFERER SOMMERCAMP SSV Taufers Sektion Yoseikan Budo - Kindergartenkinder, Grund- und Mittelschüler<br><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.yoseikan-taufers.com&e=19869936&h=e3b9aa9b&f=y&p=y" target="_blank" title="www.yoseikan-taufers.com" rel="noopener noreferrer">http:\/\/www.yoseikan-taufers.com<\/a> <\/p><p> <\/p><p>KINDER IM TRAUMSOMMER Sozialgenossenschaft Somnias - Kindergartenkinder und Grundschüler<br><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.somnias.it&e=19869936&h=613b611d&f=y&p=y" target="_blank" title="www.somnias.it" rel="noopener noreferrer">http:\/\/www.somnias.it<\/a><\/p><p> <\/p><p>SOMMERFUN Zentrum für offene Jugendarbeit LOOP - Kinder von 7 bis 15 Jahren<br><a data-fr-linked="true" href="http:\/\/www.loop-sand.com">http:\/\/www.loop-sand.com<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225790037-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>