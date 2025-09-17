<p>Besuchen Sie bis zum 24. Oktober einen Digi Point, probieren Sie die Unterstützungsdienste aus und nehmen Sie an der Verlosung von 150 Smartphones teil!<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1511588&t=1758129606" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Flyer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flyer<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225759346-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>