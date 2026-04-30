<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger!<br><br>Mit dem Entwicklungsprozess „Sand in Taufers 2035“ haben wir im vergangenen Jahr einen gemeinsamen Weg eingeschlagen, um die Zukunft unserer Gemeinde aktiv zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie wir unseren Lebensraum langfristig weiterentwickeln und nachhaltig stärken können. Das Ergebnis wird in der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms bestehen.<br><br>Ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses war die kürzlich durchgeführte Bürgerbefragung. Viele von Ihnen haben sich daran beteiligt und wertvolle Anregungen, Ideen und Einschätzungen eingebracht. Für dieses Engagement möchte ich mich herzlich bedanken.<br>Nun ist es an der Zeit, die bisherigen Ergebnisse vorzustellen und gemeinsam einen Blick auf die nächsten Schritte zu werfen.<br><br>Dazu lade ich Sie herzlich zur Bürgerversammlung ein:<\/p><p class="align_center"><br><strong>am Donnerstag, 21. Mai 2026<br>um 19.30 Uhr<br>im Bürgersaal Sand<\/strong><\/p><p><br>Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die zentralen Erkenntnisse aus der Befragung sowie aus der Analyse des aktuellen Zustands unserer Gemeinde präsentiert und eingeordnet.<br><br>Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, sich zu informieren und den weiteren Weg aktiv mitzugestalten.<br><br>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p><br>Josef Nöckler<br>Bürgermeister<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225798263-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>