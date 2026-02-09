<p>Die Gemeindeämter und die Bibliothek sind unsinnigen Donnerstag, 12.02.2026 <strong>ganztägig <\/strong>und am Faschingsdienstag, 17.02.2026 <strong>nachmittags<\/strong> <strong>geschlossen<\/strong>.<\/p><p><br><\/p><p>Der Gemeindebauhof und der Recyclinghof öffnen zu den gewohnten Zeiten.<\/p><p><br><\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225784500-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>