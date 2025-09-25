<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass ab sofort wieder regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Orten im Gemeindegebiet durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, damit die Sicherheit für die Gemeindebürger, Schüler und Fußgänger aufgrund der nicht eingehaltenen Geschwindigkeitsbegrenzungen verschiedener Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden kann.<\/p><p><br><\/p><p>Die Bevölkerung wird angehalten, die festgelegten Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, um die Zahlung von Bußgeldern laut StVO zu vermeiden. <\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225766284-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>