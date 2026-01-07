<p>Die Einschreibungen für das Kindergartenjahr 2026\/2027 finden ausschließlich ONLINE unter <a href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1037564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dienst | CIVIS, Südtiroler Bürgernetz: Online-Einschreibung in die Kindergärten der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol<\/a> vom 8. Jänner bis zum 16. Jänner 2026 statt.<\/p><p><br><\/p><p>Für die Einschreibung über den Online-Dienst MyCivis sind ein Spid-Account, die digitale Identitätskarte oder eine aktivierte Bürgerkarte Vorraussetzung.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Zudem teilen wir mit, dass das Angebot der verlängerten Öffnungszeit für das Bildungsjahr 2026\/2027 erweitert wird und in den Kindergärten von Sand und Mühlen eine Bedarfserhebung dazu durchgeführt wird.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Die Anmeldung zur verlängerten Öffnungszeit erfolgt online oder in Papierform im Kindergarten: Das Antragsformular kann im Rahmen der Online-Einschreibung als PDF heruntergeladen, ausgefüllt und anschließend eingescannt an den Kindergarten übermittelt werden. Alternativ können Sie das Formular auch direkt im Kindergarten ausfüllen.<\/p><p><br><\/p><p>Die Leiterinnen der Kindergärten sowie die Direktion des Kindergartensprengels Bruneck (Tel. <a href="tel:+390474582340">+39 0474 582340<\/a>) stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.<\/p><p><br><\/p><p>Alle Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Bildungsdirektion unter: <a href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/verlangerte-offnungszeit" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Verlängerte Öffnungszeit | Autonome Provinz Bozen - Südtirol<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225780050-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>