<p>Die Gemeinde Sand in Taufers sucht engagierte Personen, die dabei helfen, öffentliche Plätze, Wege und Zugänge in den Fraktionen Sand in Taufers, Mühlen und Kematen vom Schnee zu befreien.<\/p><p><br><\/p><p>Die Entschädigung erfolgt auf Stundenbasis als gelegentliche freie Mitarbeit oder im Rahmen der Bestimmungen für die Eingliederung von Senioren in gemeinnützige Tätig-keiten.<\/p><p><br><\/p><p>Interessierte wenden sich bitte <strong>innerhalb 05.12.2025<\/strong> an das Personalamt der Gemeinde (<a href="tel:+390474677519">+39 0474 677519<\/a> oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:personalamt@sandintaufers.eu">personalamt@sandintaufers.eu<\/a>).<\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225774521-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>