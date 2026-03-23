<p>In den letzten Monaten ist es im Gemeindegebiet von Sand in Taufers vermehrt zu illegalen Müllablagerungen gekommen. Säcke mit Restmüll werden achtlos irgendwo abgestellt, anstatt sie an die Sammelstellen zu bringen, wo sie wöchentlich abgeholt werden. Diese Form der Umweltverschmutzung schadet nicht nur der Natur und dem Ortsbild, sie belastet v. a. den Gemeindehaushalt. Jährlich entstehen nämlich durch das Einsammeln und die fachgerechte Entsorgung dieses illegal abgelagerten Mülls der Gemeinde Zusatzkosten von rund mehreren Tausend Euro. Diese Mehrkosten müssen über die Müllgebühren von allen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden.<\/p><p>Das heißt: Die Umweltfrevel einzelner belasten die gesamte Bevölkerung. Als Beispiel: im Jahr 2025 betrugen die Zusatzkosten für die Entsorgung von illegalem Abfall rund 33.000 Euro, hierfür wurden ca. 170 Stunden pro Jahr aufgebracht, was Kosten von etwa 8.300 Euro entsprechen.<\/p><p><br><\/p><p><br><strong>Überwachungskameras<\/strong><br><br>Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt die Gemeinde Sand in Taufers verstärkt auf Überwachungskameras an Problemstellen, um jene ausfindig zu machen, die ihren Müll unerlaubt entsorgen. In der Zwischenzeit konnten bereits mehrere Personen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden, die ihren Müll illegal entsorgt hatten. Geldstrafen zwischen 172 € und 516 € werden hierfür verhängt.<\/p><p><br>Im Jahr 2025 betrug die Mindestgebühr für eine vierköpfige Familie 122,00 €. Dieser Betrag steht in keinem Verhältnis zu den verhängten Strafen. Umgelegt auf den Tag entspricht dies lediglich rund 0,33 € – insbesondere angesichts der umfangreichen Dienstleistungen, die den Bürgerinnen und Bürgern dafür geboten werden. Zudem erhalten Familien mit Kleinkindern eine Reduzierung der Abfallgebühr um 30 % bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes.<\/p><p><br>„Wir rufen die Bevölkerung auch auf, uns verdächtige Beobachtungen mitzuteilen“, sagt Markus Huber, Leiter der Gemeindewerke von Sand, „die Mittelungen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.“ Weiters appelliert er für eine ordnungsgemäße Mülltrennung und Restmüllabgabe, um unsere Umwelt sauber zu halten und Kosten für die Gemeinschaft zu vermeiden.<\/p><p><br>Foto: Gemeinde Sand in Taufers<\/p><p><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1536503&mode=T&width=800&height=600&t=1774281225" class="fr-dib width37" alt="illegale Müllentsorgung" title="Gemeinde Sand in Taufers"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225791033-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>