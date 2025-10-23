<p>Die Gemeinde Sand in Taufers versteigert den LKW Mercedes Actros im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung, die am<\/p><p class="align_center"><br><strong>Montag, 1. Dezember 2025, um 15:00 Uhr<\/strong><\/p><p><br>im Sitzungssaal des Gemeindehauses Sand in Taufers (3. Stock – Ratssaal, Rathausstraße Nr. 8, 39032 Sand in Taufers) stattfindet.<\/p><p><br>Interessierte können ihre Kaufangebote <strong>bis spätestens Freitag, 28. November 2025, um 12:00 Uhr<\/strong> im Generalsekretariat der Gemeinde Sand in Taufers einreichen.<\/p><p><br>Weitere Informationen, einschließlich Fotos und technischer Daten des Fahrzeugs, finden Sie in der Versteigerungskundmachung.<\/p><p><br><\/p><p><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517138&t=1761212109" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anlage A<\/a><\/p><p><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517139&t=1761212115" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anlage B<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225770313-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>