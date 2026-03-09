<p><br><\/p><p>Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!<br><br>Wie Sie wissen, haben wir Ende des vergangenen Jahres den Prozess „Sand in Taufers 2035“ gestartet. Ziel dieses Gemeinde-entwicklungsprozesses ist es, unsere Dörfer fit für die Zukunft zu machen und gemeinsame Entwicklungsziele in den Bereichen Siedlung, Wohnen, Tourismus und Mobilität im Gemeindeentwicklungs-programm festzulegen.<br><br>Bei der Erarbeitung dieses wichtigen Zukunftsdokuments ist es uns ein beson-deres Anliegen, dass nicht nur Fachleute eingebunden sind, sondern dass im Besonderen die Bevölkerung sowie die Vereine unserer Gemeinde aktiv und maßgeblich mitwirken. Aus diesem Grund haben wir bereits eine allgemeine Bevölkerungsbefragung sowie eine öffentliche Ideenbox gestartet.<br><br>Im Bereich Mobilität benötigen wir jedoch – um ein realistisches aktuelles Bild zu erhalten – noch genauere Daten. Deshalb möchten wir Sie, sofern Sie noch nicht an der allgemeinen Befragung teilgenommen haben, herzlich bitten, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und die beiliegenden Fragen zu beantworten.<\/p><p><br><a href="https:\/\/www.surveyhero.com\/c\/Befragung-GEPSandInTaufers-Mobilitaet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https:\/\/www.surveyhero.com\/c\/Befragung-GEPSandInTaufers-Mobilitaet<\/a><\/p><p><br>Den ausgefüllten Fragebogen können Sie auch<strong> bis spätestens 20. März 2026<\/strong> am Haupteingang des Gemeindehauses abgeben.<br><br><\/p><p>Die Teilnahme ist anonym!<br><br>Ich danke Ihnen bereits jetzt herzlich für Ihre Teilnahme und Ihr Engagement für die Zukunft unserer Gemeinde.<br> <br>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p><br>Josef Nöckler<br>Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225788416-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>