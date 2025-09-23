<p>Die Strauchschnittsammlung findet <strong>vom 30.09.2025 bis 25.10.2025<\/strong> statt.<\/p><p><br><\/p><p><span data-dobid="hdw">Ausführliche <\/span>Informationen finden Sie hier:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1512524&t=1758626455" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Strauchschnittsammlung 2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Strauchschnittsammlung 2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225762723-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>