<p>Im Sozialzentrum Trayah in Bruneck findet am Donnerstag, 2. Oktober von 08.30 – 11.30 Uhr der „Tag der offenen Tür“ statt. <\/p><p><br><\/p><p>Weitere Termine: Sozialzentrum Taufers - 7. Oktober 2025.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1512744&t=1758708771" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Einladung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Einladung<\/a><\/p><p><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225764208-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>