<p><br><\/p><p>Die Sitzung des Gemeinderates vom 24.09.2025 wurde auf Tonträger aufgezeichnet und kann zum Abhören unter folgendem Link abgerufen werden:<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.sandintaufers.eu\/system\/web\/sitzungsprotokoll.aspx?typid=2025&menuonr=219075597" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Tonaufnahmen GR-Sitzung vom 24.09.25">Tonaufnahmen GR-Sitzung vom 24.09.25<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225492140-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>