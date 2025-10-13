<p>Thema „Eindrücke, Überlegungen und Anregungen zu 30 Jahre humanitäre Kriseneinsätze mit dem UN Welternährungsprogramm. Organisation durch den Weltladen Taufers.<\/p><p><br><\/p><p>Alle sind herzlich eingeladen. Veranstaltungsort: Öffentliche Bibliothek Taufers Pater Josef A. Jungmann. Mittwoch, 15. Oktober 2025 um 19.30 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515869&t=1760346559" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Programm Buchvorstellung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225768764-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>