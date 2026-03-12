<p><strong>Donnerstag, 19. März 2026 – 19:30 Uhr: <\/strong>Vortrag mit Matthias von Wenzl zum Thema „Schütze, was dir wichtig ist. Dein digitales Leben“. <\/p><p><br><\/p><p>Der Referent spricht praxisnah, verständlich und direkt anwendbar über Themen wie digitale Identität, Künstliche Intelligenz und Sicherheit im Netz. Alle sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos und wird im Rahmen des DiGi-Point-Projekts über den Südtiroler Gemeindenverband finanziert. <\/p><p><br><\/p><p>Veranstaltungsort: Öffentliche Bibliothek Taufers Pater Josef A. Jungmann.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sandintaufers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219075452&detailonr=225789514-611">zum Artikel der Gemeinde<\/a>