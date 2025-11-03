<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat, die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden link veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225770991-556&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Auflistung der Begünstigen der "Carta dedicata a te" 2025<\/a>(= „Für Sie bestimmte Karte“)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225770964-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>