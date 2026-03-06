<p><strong>WICHTIGER Hinweis für alle Bürger die noch den Papierausweis haben - Digitaler Ausweis bald Pflicht<\/strong><\/p><p><br>Ab dem 3. August 2026 ist der italienische Papier-Personalausweis (Carta d'Identità Cartacea) unabhängig vom aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr für Reisen ins Ausland gültig und darf auch nicht mehr als Erkennungsnachweis im Inland verwendet werden. Grund dafür ist eine EU-Verordnung, die neue Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente festlegt. Es ist ratsam, den elektronischen Personalausweis (CIE) zu beantragen, der ab diesem Datum für Auslandsreisen verpflichtend wird.<\/p><p><br>Die elektronischen Personalausweise werden in der italienischen Staatsdruckerei und Münzprägeanstalt (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS) angefertigt – aufgrund der vielen Anträge können sich die Bearbeitungszeiten verlangsamen - wenden Sie sich deshalb frühzeitig an das Meldeamt der Gemeinde um den Ausweis zu beantragen!<\/p><p><br>Vorzulegen sind:<br> • die alte Identitätskarte<br> • die Steuernummer bzw die Gesundheitskarte (blaue Karte)<br> • ein aktuelles biometrisches Lichtbild (in Farbe) auch digital in Form einer jpg-Datei, aufgenommen mit einem Smartphone; das Foto muss einen weißen Hintergrund zeigen, den Oberkörper frontal abbilden und ohne Lächeln sein.<br> • die Verlust- oder Diebstahlanzeige der vorherigen Identitätskarte, sollten Sie diese nicht mehr finden<br> • Die Bezahlung der Spesen von 22,00€ muss bei der Ausstellung der Identitätskarte erfolgen<br><br><strong>Achtung!!! Bürger*innen über 70 Jahren müssen auch einen elektronischen Ausweis machen, sofern Sie noch im Besitz eines Papierausweises sind!<\/strong><br><br><strong>Für alle Bürger*innen, die in der AIRE eingetragen sind, kann momentan nur das jeweilige italienische Konsulat den elektronischen Ausweis ausstellen! Voraussichtlich ab Juni 2026 (GENAUES DATUM ist noch nicht offiziell bestätigt) sollte dies auch in der Gemeinde St. Lorenzen möglich sein.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225788309-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>