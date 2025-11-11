<p>Das <strong>Sozialzentrum La Spona<\/strong> lädt Sie alle ganz herzlich zum Weihnachtsmarkt, welcher am Samstag, 29. November von 09.00 – 16.00 Uhr im Sozialzentrum La Spona stattfindet, ein.<\/p><p>Das <strong>Sozialzentrum Trayah<\/strong> lädt alle Interessierten zum <strong>„Advent im Trayah“<\/strong> ein. <\/p><p>Vom 24. November bis 17. Dezember kann im Sozialzentrum Trayah (Josef-Ferrari-Str. 18, Bruneck) der Advent gespürt werden. <\/p><p>Jeweils von Montag bis Freitag von 07.30 bis 15.30 Uhr gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit, Produkte im "Ladile" zu durchstöbern, gemütlich zusammenzusitzen bei Keksen und Tee, einen Moment zu rasten – den Advent zu spüren.<\/p><p>Jeden Donnerstag von 13:30 bis 14:30 Uhr sorgt musikalische Umrahmung für eine besondere Atmosphäre.<br><br>Im Gegensatz zum stetig wachsenden „Weihnachtsstress“ möchte das Sozialzentrum Trayah mit dem Konzept „Advent im Trayah“ den eigentlichen Advents- bzw. Weihnachtsgedanken in den Mittelpunkt stellen: eine besinnliche Zeit der Vorfreude und des Wartens, zur Ruhe kommen, sich eine Auszeit nehmen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225773210-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>