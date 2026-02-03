<p> Fördermöglichkeiten für Start-Ups und Betriebe im Rahmen des LEADER-Programms Pustertal 2023-2027 - Jetzt Projektvorschläge einreichen!<\/p><p>Du möchtest deine Idee oder dein Projekt im ländlichen Raum des Pustertals umsetzen, hast aber noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden?<\/p><p><br><\/p><p>Das Regional Management LAG Pustertal unterstützt im aktuellen Projektaufruf sowohl noch nicht oder erst kürzlich gegründete nichtlandwirtschaftliche Start-Ups als auch bestehende nichtlandwirtschaftliche Betriebe bei der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projektideen zur Stärkung des ländlichen Raumes.<\/p><p><br><\/p><p>Projektvorschläge können vom 02.02.2026 bis einschließlich 24.04.2026 um 24:00 Uhr bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Die entsprechenden Ausschreibungstexte inkl. aller notwendigen Voraussetzungen sowie alle erforderlichen Unterlagen und Details finden Sie hier: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Bei Interesse steht das LAG-Team unter info@rm-pustertal.eu> <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a> oder Tel. <a href="tel:+390474431020">0474 431020<\/a> gerne zur Verfügung.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><br> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225783773-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>