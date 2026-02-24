<p>Am 23. Januar 2026 wurde in Bruneck die Vorteilskarte für Einheimische hoi!CARD vorgestellt, mit der im Zeitraum vom 16. Mai bis zum 8. November 2026 beliebte Freizeiteinrichtungen in Bruneck und Umgebung kostengünstig genutzt werden können. <\/p><p>Dazu gehören Fahrten von Reischach auf den Kronplatz, Schwimmen im Hallenbad CRON4, im Brunecker Freibad und im Issinger Weiher, Klettern in der Kletterhalle Heliks, Eislaufen in der Intercable ARENA und der Besuch verschiedener Museen.<\/p><p>Mit der hoi!CARD setzen die Gemeinden Bruneck, St. Lorenzen, Pfalzen, Gais und Percha ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit für die lokale Bevölkerung. Als gemeinsames Projekt der fünf Gemeinden – in Partnerschaft mit dem Tourismusverein Bruneck als Projektträger und Ideengeber und dem Mobilitätskonsortium MOKO – wird die Karte durch touristische Mittel mitfinanziert. Sie ist somit bewusst als Brücke zwischen der Bevölkerung und dem Tourismussektor positioniert, mit dem Ziel, die Tourismusakzeptanz in der Region Bruneck zu stärken. <\/p><p>Bürgerinnen und Bürger der teilnehmenden Gemeinden können die Karte zu einem Sonderpreis erwerben. Die hoi!CARD ist sowohl für Einzelpersonen als auch als Familienkarte erhältlich. <\/p><p>Hier finden Sie detaillierte Informationen zur hoi!CARD: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.hoicard.com">www.hoicard.com<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225786822-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>