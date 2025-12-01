<p>Lesen Sie hier das Menü vom 1. bis zum 5. Dezember 2025. <br>Bitte beachten Sie die Symbole bei eventuellen Lebensmittelunverträglichkeiten. Unten finden Sie die Symbolübersicht.<br><br><\/p><p><strong>Montag<\/strong><\/p><p>Salat (N,B,H), Suppe O,N,B,H), Spareribs (F,H), Beilagen (N,B,H)<\/p><p><strong>Dienstag<\/strong><\/p><p>Salat(N,B,H), Gerstesuppe (O,N,B,H), Tirtlan (N,B), Obst\/Gemüse<\/p><p><strong>Mittwoch<\/strong><\/p><p>Salat (N,B,H), Suppe (O,N,B,H), Fleischkrapfen (F,O), Beilage (N,B,H)<\/p><p><strong>Donnerstag<\/strong><\/p><p>Salat (N,B,H), Suppe(O,N,B,H), Hühnerbrust vom Grill (F), Beilage (N,B,H)<\/p><p><strong>Freitag<\/strong><\/p><p>Salat (N,B,H), Suppe (O,N,B,H), Nudeln\/Fisch, Dessert (N,B,H)<\/p><p><br><\/p><p>Änderungen vorbehalten <\/p><p><br><\/p><p><a data-file-modal="openFileModal" href="https:\/\/www.bezirksgemeinschaftpustertal.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1408701&cts=1730105866&name=Symbol%C3%BCbersicht%20Lebensmittelkennzeichnung" disabled="false">Symbolübersicht Lebensmittelkennzeichnung<\/a><\/p><p><br><\/p><p><strong>Eine Voranmeldung bis 09.00 Uhr des jeweiligen Tages unter der Telefonnummer <a href="tel:+390474411130">+39 0474 411130<\/a> ist erforderlich.<\/strong><\/p><p>Die Seniorenmensa befindet sich im „Alten Rathaus“ in der Lampistraße und ist für alle Personen des Pustertales ab dem 65. Lebensjahr geöffnet. Das Mittagessen wird von Montag bis Freitag um 12.00 Uhr serviert. In Ausnahmefällen kann das Mittagessen von 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr auch abgeholt werden. <\/p><p>Der volle Preis für das Mittagessen beträgt 8,00 Euro. Beim Sozialsprengel der Bezirksgemeinschaft Pustertal kann jedoch um Reduzierungen angesucht werden. Der Preis ist dann je nach Einkommen gestaffelt und beträgt entweder 7,00 Euro, 5,00 Euro oder 3,80 Euro. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225776157-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>