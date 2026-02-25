<p>Die Gemeinde St. Lorenzen erstellt einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die unbefristete Beauftragung als<\/p><p>Verwaltungsbeamter\/in, Berufsbild Nr. 31 - 5. Funktionsebene<\/p><p>Abgabetermin der Zulassungsgesuche: <strong>Donnerstag, 26.03.2026 - 12:00 Uhr<\/strong><\/p><p>Dokumente zum Wettbewerb:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225756550-556&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wettbewerbsausschreibung Verwaltungsassistent\/in 6. FE<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225756551-556&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vorlage Gesuch Wettbewerb Verwaltungsassistent\/in 6. FE<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225784827-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>