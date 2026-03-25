<p>Im Sommer 2026 in der Zeit vom 01. Juli bis 28. August wird die Gemeinde St. Lorenzen einen\/eine Praktikanten\/in für verschiedene Aushilfsarbeiten in den Gemeindebüros aufnehmen.<\/p><p>Die Anstellung erfolgt im Rahmen eines Ausbildungs- und Orientierungspraktikums. Ansuchen können Schüler und Schülerinnen mit einem Mindestalter von 16 Jahren oder Studenten und Studentinnen.<\/p><p>Die Ansuchen um Absolvierung des Praktikums in der Gemeinde St. Lorenzen sind bis spätestens Freitag, den 30. April 2026, 12:00 Uhr im Gemeindeamt abzugeben. Die Gemeindeverwaltung wird von den eingehenden Anträgen eine Rangordnung erstellen und die\/den Erstplatzierte\/en im Sommer 2026 für die genannten Arbeiten in der Gemeindeverwaltung aufnehmen.<\/p><p>Auskünfte erteilt das Personalamt der Gemeinde während der üblichen Öffnungszeiten oder unter Tel. <a href="tel:+390474470510">+39 0474 470 510<\/a> (Frau <a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225247121-556&sprache=1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hitthaler Petra<\/a>). Im Personalamt sind auch die Gesuchsvordrucke für die Aufnahme als Praktikant\/in erhältlich, sie können aber auch<strong> <a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783851-556&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier<\/a> <\/strong>oder von der <a href="https:\/\/www.stlorenzen.eu\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?menuonr=220884071&sprache=2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Amtstafel<\/a> der Gemeinde heruntergeladen werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791037-556&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekanntmachung 2026 Verlängerung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225791035-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>