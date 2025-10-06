<p>Das Postamt von St. Lorenzen, das sich in der Georg Stieger Straße 2 befindet, wird vom 09. bis 10. Oktober 2025 wegen Umbauarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen,.<\/p><p>Während der gesamten Schließungszeit können die Kunden auf das benachbarte Postamt ausweichen:<\/p><p>Bruneck, Europastraße 22<br>Öffnungzeiten:<br>Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 08:20 bis 13:35<br>Donnerstag von 08:20 bis 19:05<br>Samstag von 08:20 bis 12:35<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stlorenzen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103959&detailonr=225767849-556">zum Artikel der Gemeinde<\/a>