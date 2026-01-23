<p>Immer häufiger gelangen sogenannte „biologisch abbaubare“ oder „kompostierbare“ Säcke, Verpackungen und Gegenstände (z. B. Maisstärkesäcke) in den Biomüll. Diese Entsorgung erfolgt oft in gutem Glauben, wird jedoch <strong>durch <\/strong><strong>irreführende Herstellerangaben<\/strong> hervorgerufen.<\/p><p>Die Hersteller kommunizieren fälschlicherweise mit „biologisch abbaubar“ oder „kompostierbar“, dass die Säcke für Kompostieranlagen geeignet sind. In Wahrheit beziehen sich die Säcke in der Regel auf industrielle Spezialbedingungen, die <strong>in unserer Kompostieranlage „Talair“ nicht gegeben sind.<\/strong> Unter den dort angewandten, natürlichen Kompostierverfahren zersetzen sich diese Materialien nicht oder nur unzureichend und stellen daher ein erhebliches Problem für die Verwertung dar.<\/p><p>Die Gemeinde hat dadurch<strong> erhebliche Schwierigkeiten bei der Kompostierung,<\/strong> insbesondere durch Qualitätsverluste, zusätzlichen Sortieraufwand und Mehrkosten im Betrieb.<\/p><p><strong>Daher: Sogenannte kompostierbare oder biologisch abbaubare Säcke sind ausschließlich für den Restmüll geeignet <\/strong>und dürfen keinesfalls für die Sammlung von Biomüll verwendet werden.<\/p><p>Auch alle entsprechenden Verpackungen oder Gegenstände mit der Bezeichnung „biologisch abbaubare“ oder „kompostierbar“ sind <strong>über den Restmüllcontainer zu entsorgen.<\/strong><\/p><p>Wir ersuchen die Bevölkerung um Verständnis und Mithilfe.<\/p><p><em>Werner Wallnöfer, Referent<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225782384-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>