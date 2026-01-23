<p>Die Altkleidersammlung der Caritas ist mit Ende 2025 eingestellt worden.<\/p><p>Für die Sammlung gelten künftig höhere Qualitätsstandards. Gesammelt werden dürfen nur mehr die nachfolgend angeführten Kleidungsstücke und Textilien, die gut erhalten sein müssen:<\/p><ul><li>Kleidung<\/li><li>Lederwaren & Pelze<\/li><li>Schuhe (paarweise gebündelt)<\/li><li>Bademode<\/li><li>Hüte, Mützen, Schals, Handschuhe<\/li><li>Handtaschen<\/li><li>Gürtel<\/li><li>Bettwäsche<\/li><li>Tischdecken<\/li><li>Gardinen, Vorhänge, Stores<\/li><li>Hand- & Badetücher<\/li><li>Wolldecken<\/li><li>andere Decken.<\/li><\/ul><p>Alle Materialien müssen in transparenten Säcken verpackt abgegeben werden – loses Material wird nicht akzeptiert (Abgabe im Wertstoffhof zu den jeweiligen Öffnungszeiten). Die eigens für die Sammlung vorgesehenen Säcke sind im Wertstoffhof der Gemeinde erhältlich.<\/p><p>Es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt und bei Verstößen die entsprechenden Strafen verhängt.<\/p><p><em>Werner Wallnöfer, Referent<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225782376-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>