<p>In der Schwimmbadstraße (Engstelle Tischlerei Schwienbacher - Trafokabine E-Werk) müssen umfangreiche Arbeiten an der Schmutz- und Regenwasserkanalisation sowie am Fernwärmenetz durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig, die Schwimmbadstraße in diesem Bereich für 3 bis 4 Wochen komplett zu sperren.<\/p><p><strong>Verkehrsregelung:<\/strong> Die Sportzone ist in diesem Zeitraum einspurig erreichbar (Engstelle mit einer Breite von weniger als 2,5 m): Zufahrt über Vogelsangweg (Beginn Dammlplatz, weiter hinter Krankenhaus); Abfahrt über die Krankenhausstraße. Das bedeutet, dass die Sportzone während der Bauzeit nur mit kleineren Fahrzeugen (PKW) befahren werden kann.<br>Schwerfahrzeuge (Feuerwehr, Müllabfuhr usw.) dürfen ausnahmsweise den Feldweg unterhalb BSV nutzen.<\/p><p><strong>Zeitplan:<\/strong> <br>Baubeginn: Montag, 10. November 2025<br>voraussichtliches Bauende: 10. Dezember 2025.<\/p><p><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225770332-669&sprache=1" target="_self">Lageplan Verkehrsregelung<\/a><\/p><p><em>Günther Bernhart, Referent<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225770204-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>