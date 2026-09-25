<p>Wir informieren, dass in der Erweiterungszone “Maneid II” in Kortsch ein Baugrundstück im geförderten Wohnbau für die Errichtung eines Reihenhauses verfügbar ist.<\/p><p>Interessierte können sich gerne im Amt für Raumordnung und Bauwesen melden:<br>Tel. +39 0473 737730<br><a data-fr-linked="true" href="mailto:bauamt@schlanders.it">bauamt@schlanders.it<\/a><\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225826042-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>